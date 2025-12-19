بعد إعلان خطوبتها من نجل ترامب.. من هي بيتينا أندرسون؟

كتبت- شيماء مرسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوبة ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور على صديقته بيتينا أندرسون خلال حفل أقيم في البيت الأبيض بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الذي أقيم في 15 ديسمبر، وأظهر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي وهو يعانق ابنه.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز معلومات عن عارضة الأزياء بيتينا أندرسون، وفقا لمجلة "people".

-عارضة أزياء.

-نشأت في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.

-ولدت أندرسون في ديسمبر 1986.

-والدها رجل الأعمال هاري لوي أندرسون جونيور.

-ووالدتها إنجر أندرسون شخصية اجتماعية بارزة مشهورة بحب الأعمال الخيرية.

-والدها أصغر رئيس بنك في الولايات المتحدة عندما تولى قيادة بنك وورث أفينيو الوطني في سن السادسة والعشرين.

-لديها 5 أشقاء.

-التحقت أندرسون بجامعة كولومبيا وتخرجت عام 2009 .

-حصلت على درجة البكالوريوس في تاريخ الفن من جامعة كولومبيا.

-تهتم دائما بنشر يومياتها وحياتها لمتابعيها عبر حسابها على إنستجرام

-تشارك بيتينا دائما في الأنشطة الخيرية.