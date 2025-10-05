تصدرت التريند بسبب حفل زفافها.. من هي دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب؟

بعد انفصالها عن زوجها حسام عاشور.. من هي سارة أحمد؟

تصدرت دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، بعد تداول صور وفيديوهات من حفل زفافها.

وأثار الحفل جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا، حيث اعتبر البعض تصرفات العروس "جريئة" وغير معتادة، سواء من حيث طريقة الاحتفال أو التفاصيل الغريبة التي ظهرت خلال المناسبة.

ومن أبرز ما لفت الأنظار، "تورتة" الزفاف غير التقليدية، التي جاءت على شكل طبقات من الدجاج المقلي، قام العروسان بتغطيتها بالصوص أمام الحضور.

كما تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر دينا وهي ترقص على أنغام أغنية شهيرة من فيلم "زكي شان".

في هذا السياق، إليكم أبرز معلومات لا تعرفونها عن ابنة الدكتورة هبة قطب، وفقا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

- اسمها دينا هشام.

- تعمل مايكاب أرتيست.

- والدتها الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية والأسرة.

- درست دينا المكياج في أكاديمية نيويورك.

- كما خضعت لتدريب احترافي في مؤسسة "ميك أب فور إيفر" بالعاصمة الفرنسية باريس.

- بدأت شهرتها بالانتشار من خلال مقاطع فيديو على السوشيال ميديا، من أبرزها فيديو تظهر فيه وهي ترقص مع والدها.

- أعلنت خطوبتها على الشاب حسام نجيب في مايو 2025.

- تزوجت منه مؤخرا، في حفل زفاف أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تحرص على مشاركة متابعيها ومحبيها صورها وأحدث أخبارها على موقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 514 ألف متابع.

