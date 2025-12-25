الأوقاف عن ضوابط مكبرات الصوت: المساجد بيوت للرحمة لا للإزعاج

علق الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على إعادة التذكير بضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد، مؤكدًا أن الوزارة لا تستحدث أمرًا جديدًا، بل تذكر بقواعد موجودة منذ سنوات.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإسلام دين الرحمة والجمال، وأن صوت الآذان يجب أن يجذب المواطنين للمسجد والصلاة، ولا يكون سببًا للإزعاج.

وتابع: النبي أمر بالتخفيف في الصلاة نفسها، فما بالنا بالنداء في الصلاة واحترام ظروف الناس وجيران المساجد؟، مؤكدًا أهمية مراعاة ظروف الآخرين.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت قرارات عاجلة عقب واقعة خلاف بين مواطن وعامل مسجد حول مستوى الصوت، ونفت صحة بعض المنشورات غير الرسمية التي تناولت الواقعة.

واختتم بتوجيه الوزارة للجميع بعدم تحويل المساجد إلى ساحات خلاف، ودعت إلى التعامل بأدب وهدوء إذا حدث أي نزاع، مع التأكيد على وجود مسار تدريجي للشكوى يبدأ بإمام المسجد ثم مدير الإدارة والمديرية، مع ضمان حق المواطن في اللجوء لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

