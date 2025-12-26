دياب ضيف آبلة فاهيتا في حلقة جديدة بـ "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة في السطور التالية:

نسرين طافش

هنأت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بمناسبة أعياد رأس السنة، ونشرت صورًا لها بتقنية الـ"AI"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ميلاد مجيد لكل أصدقائي وأخوتنا المسيحيين".

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة" صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد حاتم احتفالًا بعيد ميلاده.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، صورة لها من احتفالها برأس السنة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

لاميتا فرنجية

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجية بفستان أحمر جريء، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

إسراء عبدالفتاح

احتفلت الفنانة إسراء عبدالفتاح برأس السنة في لبنان، ونشرت صورًا لها تجمعها بزوجها الفنان حمدي الميرغني وابنتها تمارا، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

زينة

ظهرت الفنانة زينة بمكياج هادئ أبرز ملامحها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة".

ياسمين الخطيب

ظهرت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب بفستان أحمر قصير، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".