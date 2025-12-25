"45 يوم في الظلام".. معلومات وصور عن المدينة الأكثر كآبة في العالم

في تجربة غريبة من نوعها، وفرت مدينة تشونغتشينغ الصينية، حديقة حيوانات "ليهي ليدو" تجعل البشر يعيشوا مغامرة فريدة من نوعها لأول مرة، حيث تجعلهم محتجزين داخل أقفاص والحيوانات على العكس تماما تتحرك بحرية، بحسب ما ذكره "odditycentral"، وصحيفة "dailymail" البريطانية.

تهدف هذه التجربة المثيرة إلى مساعدة الزوار على مواجهة الحيوانات المفترسة وجهًا لوجه، بدلًا من مشاهدتهم من مسافة آمنة، حيث تتجول الأسود والنمور والدببة بحرية دون تقييد، ولقت هذه التجربة إعجاب كبير وحصلت على شعبية كبيرة، حيث تنفذ التذاكر باستمرار بها.

وعادة ما يكون الزوار في شاحنة كبيرة على شكل أقفاص حديد، وتتجول في الحديقة بين الحيوانات المفترسة، ولخلق حالة من الإثارة، يتم ربط قطع كبيرة من اللحم النيء بقضبان القفص من الخارج، لجذب انتباه الحيوانات وجعلها تقترب من الشاحنة لتبدأ في مواجهتهم.

لذا ينصح الزوار بضرورة الابتعاد من القضبان و إبقاء أصابعهم وأيديهم داخل القفص خلال التجربة، لأن الحيوانات المفترسة لن تفرق بينها وبين الوجبات.

اقرأ أيضا:

ملياردير صيني يثير الجدل بإعلان زواج عبر السوشيال ميديا- ما القصة؟

روتين "إيلون ماسك".. كيف يعيش أحد أغنى رجال العالم يومه؟

عزلة وغموض وعقاب.. أغرب استخدامات الجزر المهجورة حول العالم

ذهب يربك العروس وأموال على الأرض.. حفل زفاف يثير الجدل في تركيا (فيديو)

حقيبة "براند" وأثاث فاخر.. سيدة تعثر على كنوز مخفية في القمامة (فيديو)





