54 ساعة في الجحيم.. امرأة تنجو من بئر مظلمة تعج بالثعابين "صور"

في حادثة مثيرة، تمكنت امرأة صينية من النجاة بعد أن ظلت محتجزة داخل بئر مهجورة لمدة 54 ساعة وسط ظروف قاسية بين الظلام والمخاطر، في قصة أثارت تعاطف وإعجاب آلاف المتابعين.

سقوط مفاجئ في بئر مهجورة

في 13 سبتمبر، تعرضت السيدة تشين "48 عاما" لحادث سقوط أثناء نزهتها في غابة بمدينة تشوانتشو، مقاطعة فوجيان، حيث سقطت داخل بئر مهجورة مخفية بين الأعشاب الكثيفة.

وبعد اختفائها، انطلقت عائلتها في البحث عنها وأبلغوا السلطات في اليوم التالي، بحسب وماذكره timesofindia.

على إثر البلاغ، تحرك فريق الإنقاذ المؤلف من عشرة عناصر مزودين بطائرة مسيرة حرارية، وتمكنوا في اليوم الثالث من سماع صرخات تشين الخافتة داخل البئر.

كانت السيدة عالقة في مياه باردة، تمسكت بشقوق جدران البئر الضيقة بمنتهى القوة.

قصة صمود وإرادة لا تنكسر

كشفت تشين عن تفاصيل محنتها، حيث واجهت ظلاما دامسا، حشرات مزعجة، وحتى ثعابين مائية بعضها لدغها لكنه لم يكن ساما.

ورغم كل هذا، استمدت قوتها من تفكيرها في عائلتها، قائلة: "تخيلت وجوه والدي المسنين وابنتي الجامعية، وقررت ألا أستسلم".

رعاية طبية وتعافي تدريجي

بعد انتشالها، نقلت تشين إلى مستشفيات محلية حيث شخص الأطباء إصابتها بكسور في ضلعين وانهيار جزئي في الرئة، إضافة إلى جروح خطيرة في يديها، وحالتها مستقرة حاليا، مع توقعات بالتعافي الكامل قريبا.

وانتشرت القصة بشكل واسع على المنصات الصينية، حيث أشاد المستخدمون بقوة إرادتها، معتبرينها مثالا حيا على صمود الإنسان في مواجهة المحن.

وكتب أحدهم: "إرادة البقاء عند البشر مدهشة بحق"، فيما أشار آخر إلى أن مجرد تخيل الوضع كان كافيا ليشعره بالاختناق.