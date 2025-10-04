إعلان

بث مباشر يتحول إلى مأساة.. مقتل مؤثر صيني أثناء استعراض جوي

كتب - أحمد الضبع :

05:00 ص 04/10/2025

المؤثر الصيني تانغ فيجي

لقي المؤثر الصيني تانغ فيجي، الشهير بمحتواه حول الطيران والهوايات الجوية، مصرعه عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد سقوط مروحيته الخفيفة واشتعالها خلال بث مباشر أمام متابعيه.

ووقع الحادث في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، حيث كان تانغ يقود مروحية صغيرة من طراز خاص قام بشرائها مؤخرًا. وخلال البث المباشر، فقد السيطرة على الطائرة التي هوت بسرعة وارتطمت بالأرض قبل أن تشتعل فيها النيران، وفقا لموقع News Week.

حاولت فرق الإنقاذ التدخل فورًا، لكن الحادث أسفر عن وفاته على الفور.

وانتشرت مقاطع من لحظات البث الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار صدمة وحزنًا عميقًا بين متابعيه الذين عبروا عن فقدان شخصية بارزة في مجال الطيران الترفيهي.

ويُعد تانغ فيجي من أبرز المؤثرين على منصات البث الصينية، حيث جمع مئات الآلاف من المتابعين بفضل محتواه المميز عن الطائرات الخفيفة والاستعراضات الجوية، وكان من أوائل من ساهموا في الترويج لثقافة الطيران المدني الخاص في الصين.

المؤثر الصيني تانغ فيجي طيران استعراض جوي

