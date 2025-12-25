"45 يوم في الظلام".. معلومات وصور عن المدينة الأكثر كآبة في العالم

شهدت مدينة هاربين الواقعة شمال شرق الصين إنجازا لافتا بعد الانتهاء من تشييد مجسم ثلجي ضخم، استغرق العمل عليه 11 يوما، متواصلة، ليصل ارتفاعه إلى 19 مترا، وهو ما يعادل ارتفاع مبنى مكون من ستة طوابق.

وبحسب ذا صن، فإن هذا العمل الفني الاستثنائي تحول سريعا إلى نقطة جذب سياحية، حيث توافد الزوار بأعداد كبيرة لالتقاط الصور إلى جوار التمثال العملاق.

وشارك في تنفيذ المشروع 64 فنان نحت إلى جانب أكثر من 100 عامل، مستخدمين نحو 3500 متر مكعب من الثلج الصناعي.

ويظهر التمثال مرتديا قبعة ووشاحا باللون الأحمر، بينما ترتسم على وجهه ابتسامة واضحة أضفت عليه طابعا ودودا.

ولم تقتصر المتابعة على الحضور الميداني، إذ جرى نقل مراحل البناء مباشرة عبر الإنترنت، في بث حي حظي بمتابعة واسعة عرفت باسم "الوصاية السحابية".

وتفاعل المتابعون مع المشاهد بشكل لافت، إذ وصف أحدهم العمل بأنه تحفة تذكارية من الثلج، بينما رأى آخرون أن المشهد يعكس أجواء شتوية استثنائية بمستوى عال من الإبداع.

NEW: Chinese workers build a massive snowman in Harbin, the capital of Northeast China's Heilongjiang province.



The snowman stands over 62 feet tall and was constructed using 3,500 cubic meters of machine-made snow.



The snowman was made by 64 sculptors and took about… pic.twitter.com/3X2pQnaonT — Collin Rugg (@CollinRugg) December 18, 2025 ">

اقرأ أيضا:

ملياردير صيني يثير الجدل بإعلان زواج عبر السوشيال ميديا- ما القصة؟

روتين "إيلون ماسك".. كيف يعيش أحد أغنى رجال العالم يومه؟

عزلة وغموض وعقاب.. أغرب استخدامات الجزر المهجورة حول العالم

ذهب يربك العروس وأموال على الأرض.. حفل زفاف يثير الجدل في تركيا (فيديو)

حقيبة "براند" وأثاث فاخر.. سيدة تعثر على كنوز مخفية في القمامة (فيديو)





