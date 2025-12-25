أوزة ضخمة تقتحم منزل سيدة

"45 يوم في الظلام".. معلومات وصور عن المدينة الأكثر كآبة في العالم

اقتحمت أوزة كندية ضخمة باب منزل امرأة إنجليزية، ما أثار ذعرها ظنا منها أن الطائر لص.

وكانت "لين سيويل" وصديقتها تشاهدان التلفاز عندما فاجأها دوي هائل - وسرعان ما اكتشفت الدخيل الطائر عالقًا في زجاج باب منزلها في ليسترشاير.

اقتحمت أوزة كندية "ضخمة" باب منزل امرأة إنجليزية، مما أثار ذعرها عندما ظنت في البداية أن الطائر المذهول لص محتمل، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

كانت لين سيويل وصديقتها تشاهدان التلفاز ليلة الأربعاء عندما سمعت صوتا قويا قبل أن تكتشف أوزة عالقة بزجاج باب منزلها في ليسترشاير.

وسارعت على الفور بالاتصال بالشرطة وفرق إنقاذ الحيوانات، إلا أنه نظرا لعدم توفر أي جهة مختصة في ذلك الوقت المتأخر، حرصت المرأة على إبقاء الإوزة في وضع مريح وغطتها ببطانية وقدمت لها الطعام حتى الصباح.

ووصل فريق إنقاذ الحيوانات في اليوم التالي لإنقاذ الأوزة، ويعتقد أن الطائر المنهك ربما يكون قد أرهق نفسه أثناء الطيران وأخطأ في تقدير مكان هبوطه.

والمثير للدهشة أنه لم يصب إلا ببعض الخدوش والجروح الطفيفة من الزجاج الذي حطمه.

وكان لديه جرح صغير في منقاره وآخر على الجانب الأيسر من جسده، وسيتم إطلاق الإوزة مرة أخرى في الحياة البرية بعد معالجتها بمسكنات الألم والمضادات الحيوية.

وقامت سيويل بتغطية باب منزلها الأمامي بألواح خشبية وإصلاحه وشعرت بالارتياح لأن الطائر سيتعافى تماما.

