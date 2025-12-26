ترامب: نفذنا غارات جوية في نيجيريا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنفيذ الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت مسلحي تنظيم "داعش" في شمال غرب نيجيريا، يوم الخميس، زاعمًا أن التنظيم استهدف المجتمعات المسيحية في المنطقة.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بناءً على توجيهاتي كقائد عام، شنت الولايات المتحدة ضربة قوية ومميتة ضد حثالة إرهابيي داعش في شمال غرب نيجيريا، الذين استهدفوا وقتلوا بضراوة المسيحيين الأبرياء، بمستويات لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة".

وأضاف ترامب أنه سبق وحذر هؤلاء "الإرهابيين" من عواقب استمرار ما وصفه بـ "ذبح المسيحيين"، مؤكدًا أن "وزارة الحرب نفذت العديد من الضربات المثالية، كما لا تستطيع إلا الولايات المتحدة أن تفعل"، فيما لم تتوفر تفاصيل إضافية فورية حول نتائج تلك الضربات.

تأتي هذه الخطوة بعد تهديدات سابقة من ترامب بالتدخل العسكري المباشر في نيجيريا، منتقدًا ما وصفه بضعف جهود الحكومة النيجيرية في حماية المسيحيين من الجماعات الإسلامية التي تورطت في عمليات قتل واختطاف متكررة.

يذكر أن نيجيريا، التي ينقسم سكانها بين المسلمين (53%) والمسيحيين (45%)، تشهد نزاعات معقدة يرجعها محللون إلى الصراع على الأراضي والمياه بين الرعاة والمزارعين، فضلًا عن تزايد وتيرة الاختطاف من أجل الفدية، وهي أزمات تثير اهتمامًا دوليًّا واسعًا، لا سيما لدى الأوساط الدينية في الولايات المتحدة.