مفاجأة مذهلة في حقيبة بـ6 جنيهات.. امرأة تعثر على مبلغ مالي ورسالة أثرية

كتب - أحمد الضبع :

06:00 ص 04/10/2025

في قصة غريبة ومثيرة للدهشة، عثرت امرأة بريطانية على مبلغ 118 دولارًا داخل حقيبة مستعملة اشترتها من متجر خيري مقابل 6 جنيهات إسترلينية فقط.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، كانت السيدة قد أعجبت بحقيبة برغندي التصميم، وعند فتحها في المنزل وجدت النقود مخبأة داخل محفظتها، بالإضافة إلى قطع إكسسوارات، التي شعرت في البداية بأنها مجرد معدنيات.

وأثارت القصة تفاعلًا واسعًا على منصة "ريدت"، حيث شارك العديد من المستخدمين تجاربهم المماثلة في العثور على أشياء ثمينة بالصدفة داخل متاجر خيرية.

وليس هذا هو الحادث الوحيد، إذ كشفت امرأة أخرى عن عثورها على رسالة مكتوبة بخط اليد داخل حقيبة غوتشي مستعملة تعود لعام 1973، موضحة أن الرسالة كانت من سيدة تُدعى شيليا، التي تقاعدت مؤخرًا، ما جعل الحقيبة تحمل قيمة عاطفية وتاريخية كبيرة إلى جانب قيمتها المادية.

