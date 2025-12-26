10 صور لاحتفال نور الشربيني بالكريسماس مع زوجها

حرصت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، على الاحتفال رفقة أفراد عائلتها بالكريسماس.

ونشرت الشربيني عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها رفقة أفراد عائلتها وزجها، من أمام شجرة الكريسماس.

وتعد نور الشربيني واحدة من أهم وأبرز لاعبات الإسكواش على مستوى العالم وليس في مصر فقط، إذ نجحت في تحقيق الكثير من الألقاب والأرقام الكبيرة خلال مسيرتها.

وتحتل نور الشربيني المركز الرابع عالميا، في التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش.

ويذكر أن الشربيني، كانت قد توجت في نهاية شهر نوفمبر الماضي بلقب بطولة هونج كونج للاسكواش.

