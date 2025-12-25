مدينة نوريلسك وهي أقصى مدينة شمالية في العالم، يطلق عليها لقب "الأكثر كآبة على وجه الأرض"، حيث إنها تغرق في الظلام لمدة شهرين من السنة ولها ماضي مرعب.

وتعد هذه المدينة الصغيرة الواقعة في منطقة كراسنويارسك كراي في سيبيريا، شرق روسيا، موطنا لأكثر من 170 ألف نسمة، كما أنها واحدة من أكثر المدن عزلة على هذا الكوكب.

وتقع نوريلسك على بعد أقل من 1800 ميل من موسكو وأكثر من 930 ميلا شمال العاصمة الإقليمية كراسنويارسك، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ولا توجد طرق برية تصل إلى نوريلسك سوى سكة حديد واحدة للشحن، أما البحر حيث يوفر طريقا إلى المدينة عبر دودينكا الساحلية، إلا أن الطريق يغلق في الشتاء حين يتجمد تماما.

وبالإضافة إلى ذلك، فهي معزولة تماما ولا يوجد بها اتصال بالإنترنت، وبالتالي، فإن الطريق الوحيد المتاح على مدار العام للوصول إلى هذه المدينة هو الطيران، بالرغم من أن ذلك ليس سهلا.

وتقع نوريلسك على أكبر رواسب النيكل والنحاس والبلاديوم على كوكب الأرض.

وتعد نوريلسك اليوم المدينة الأكثر تلوثا في روسيا، وواحدة من أكثر عشر مدن تلوثا على كوكب الأرض.

45 يوما من الظلام

إلى جانب التلوث البيئي السام، يسهم موقع نوريلسك الجغرافي في منح المدينة سمعة بأنها من أكثر المدن كآبة في العالم.

وتقع المدينة في منطقة التربة الصقيعية في القطب الشمالي، وتشهد 45 يوما من الظلام الدامس كل عام.

وتغطى المدينة والمناطق المحيطة بها بالثلوج لحوالي ثلثي العام، ويبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في نوريلسك في شهر يناير 22 درجة فهرنهايت.

