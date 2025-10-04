قصر مهجور في بولندا يثير جدلا.. هل يخفي 28 طنا من الذهب؟

أثار قصر مهجور في بلدة روزتوكا بجنوب غرب بولندا جدلا واسعا، بعدما ترددت ادعاءات مثيرة حول إخفاء 28 طنا من ذهب النازيين أسفله، داخل مبنى تاريخي يعود لعائلة هوشبيرج الأرستقراطية، وذلك وفقا لما نشره موقع Telegraph.

القصر الذي كان جزءا من الأراضي الألمانية قبل الحرب العالمية الثانية، تحول فجأة إلى مركز اهتمام الباحثين عن الكنوز، ما دفع مالكيه إلى إحاطته بسياج أمني لمنع المتسللين.

وتعود جذور هذه الادعاءات إلى مذكرات غامضة كتبها ضابط في قوات الأمن الخاصة النازية SS تحت الاسم المستعار "ميكايليس" قبل أكثر من 75 عامًا.

المذكرات تضمنت 11 موقعا في منطقة سيليزيا السفلى، يعتقد أن النازيين أخفوا فيها الذهب والتحف الفنية مع اقتراب الجيش السوفيتي في الأيام الأخيرة من الحرب.

ومن بين هذه المواقع، جرى تحديد قصر روزتوكا كمكان يحتمل أن يكون الذهب قد دفن فيه داخل بئر عميق جرى تفجيره لإغلاقه نهائيا.

الوثائق المثيرة سلمها محفل مسيحي ألماني- يعتقد أنه يضم أحفاد ضباط نازيين- إلى مؤسسة جسر سيليزيا البولندية، كخطوة للتكفير عن جرائم الماضي.

هل القصة حقيقية؟

رغم الضجة التي أثارتها، لم يعثر حتى الآن على أي دليل مادي يثبت وجود الذهب، لكن ممثل المؤسسة، رومان فورمانياك، أكد أن المذكرات خضعت لمراجعة من مؤرخين وتبين أنها أصلية، مشيرا إلى أن المؤسسة لا تطالب بأي حصة من الكنز المحتمل.

القضية أعادت للأذهان أسطورة قطار الذهب النازي الذي قيل إنه اختفى في نفق قرب مدينة فالبرزيخ خلال الحرب، ورغم عمليات تنقيب موسعة عامي 2015 و2016، لم يعثر على شيء، ما أضعف مصداقية تلك الروايات.

موقف المالكين والسلطات

التزم مالكا القصر الصمت، واكتفيا ببيان مقتضب عبر فيسبوك تعهدا فيه بالتعاون الكامل مع السلطات البولندية في حال بدأت عمليات تنقيب رسمية.

وفي الوقت ذاته، تبقى أبواب القصر مغلقة أمام العامة، وسط أمل مستمر لدى البعض بأن يكون المكان بالفعل مخزنًا لكنز ضائع من التاريخ.

