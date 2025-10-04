قبيلة الهونزا.. لماذا يعيشون 150 عاما ونسائهم تلد حتى 70 عاما؟

كتب- أحمد الضبع:

في أعالي شمال باكستان، يقع واد جبلي يعرف باسم «هونزا»، حيث يكسر سكانه القواعد الطبية المعتادة ويسجَّل بينهم متوسط أعمار يقترب من 150 عاما، بينما نسائهم تلد حتى 70 عاما.

يعيش في الوادي شعبا «البوروشو» و«الواخي» منذ قرون في قرى معزولة بموارد محدودة وخدمات صحية بسيطة، ورغم ذلك يتمتعون بصحة جيدة وحياة طويلة.

تقارير ودراسات متعددة حاولت فهم سرّ هذه الظاهرة، وتوصلت إلى خمس عادات غذائية ومعيشية تميزهم، وفقا لموقع cnbc.

المشمش.. بذور وزيت للوقاية

المشمش من أهم محاصيل هونزا، وتستخدم بذوره وزيته بشكل واسع في الطعام، ويحتوي على مركّب «أميغدالين» الذي تشير بعض الدراسات إلى دوره في مقاومة الالتهابات والأورام، بينما السكان يعتمدون أيضًا على ثمار المشمش المجفف في مواجهة داء المرتفعات وصناعة الحساء شتاءً.

نشاط لا يتوقف

حتى في أعمار متقدمة، لا يتخلى كبار السن عن العمل والحركة، بينما من المعتاد أن ترى من تجاوزوا الثمانين يجمعون الحطب أو يرعون ماشيتهم.

كما يشاركون في أنشطة جماعية مثل تنظيف قنوات المياه الجبلية، إضافة إلى ممارسة الرياضة وركوب الدراجات يوميًا.

مياه الأنهار الجليدية

الوادي يزخر بالأنهار الجليدية التي تذوب في الصيف، منتجةً ما يُعرف بـ«مياه هونزا»، وهذه المياه الغنية بالمعادن الطبيعية تجذب اهتمام العلماء، ويعتقد البعض أنها تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، بينما السكان يعتبرونها أفضل من أي مياه مفلترة.

غذاء طبيعي بلا أطعمة مصنّعة

لا مكان للأطعمة السريعة أو المصنّعة في هونزا. اللحوم مصدرها حيوانات محلية تُذبح حديثًا، ومعظم الأسر تزرع خضرواتها بنفسها مثل البطاطس والطماطم والسبانخ. الوجبات تُحضَّر يوميًا طازجة داخل المنازل.

مجتمع مترابط بلا عزلة

قيم التضامن الاجتماعي تُعدّ من أبرز أسرار طول العمر. لا وجود لدور مسنين في هونزا، بل يحظى كبار السن باحترام ورعاية أسرهم.

كما تكاد معدلات الجريمة تكون معدومة، ما يسمح للأطفال باللعب بحرية وأمان في الهواء الطلق بعيدًا عن شاشات الأجهزة.

تقول الكاتبة الأمريكية ـ البولندية سامانثا شيا، التي انتقلت للعيش في هونزا بعد زواجها من أحد أبناء المنطقة، إنها لم تختبر مجتمعًا متماسكًا بهذا الشكل من قبل، مؤكدة أن سرّ أعمارهم المديدة يكمن في توازن حياتهم بين الطبيعة، الغذاء، والنسيج الاجتماعي القوي.

