من الألماس وتستغرق صناعتها سنوات.. أفخم وأغلى 5 ساعات في العالم

الساعات الفاخرة أكثر من مجرد أدوات لمعرفة الوقت، فهي رمز للأناقة والرُقي، بعضها تميزت بكونها مزينة بالألماس وتستغرق صناعتها سنوات طويلة، ما يجعلها من أغلى وأفخم الساعات في العالم.

في هذا التقرير، إليكم أفخم وأغلى 5 ساعات في العالم، وفقا لموقعي "luxuryproperty"، و"alarabiya".

"هالوسينايشن" من جراف دايموندز- 55 مليون دولار

تتربع ساعة "جراف دايموندز هالوسينايشن" على عرش الساعات الأغلى في العالم، بسعر يصل إلى 55 مليون دولار.

وتعد هذه الساعة الفريدة تحفة فنية نادرة، مرصعة بـ 110 قيراط من الماس النادر متعدد الألوان، من الوردي إلى الأزرق والأخضر والأصفر، ومصنوعة من سوار من البلاتي

"ذا فاسينيشن" من جراف- 40 مليون دولار

يصل ساعة "ذا فاسينيشن"40 مليون دولار، وتمثل قمة الابتكار في عالم الساعات الفاخرة، تحتوي على 152.96 قيراطا من الماس الأبيض الفاخر، تتوسطها ماسة كمثرية الشكل تزن 38.13 قيراطا يمكن فصلها لتحويل الساعة إلى خاتم فريد، إنها قطعة متعددة الاستخدامات تجمع بين الرفاهية والعملية.

باتيك فيليب جراند ماستر تشايم – 31 مليون دولار

تحمل ساعة فيليب جراند ماستر تشايم لقب أغلى ساعة يد بيعت في مزاد علني، حيث سُجل بيعها بسعر 31 مليون دولار في عام 2019.

تتميز الساعة بتصميم فريد بوجهين، وتحتوي على 20 وظيفة ميكانيكية معقدة، من بينها مكرر دقائق، وتقويم دائم، ومنبه صوتي.

كما يأتي غلافها من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويعد تصميمها انعكاسا واضحا لخبرة دار باتيك فيليب السويسرية في صناعة الساعات الفاخرة.

بريجيه ماري أنطوانيت- 30 مليون دولار

هذه الساعة تحفة تاريخية فريدة، صُممت خصيصا للملكة الفرنسية ماري أنطوانيت، لكن استكمالها استغرق أكثر من 100 عام، ولم تُنجز إلا في عام 2008.

تُقدر قيمتها بـ 30 مليون دولار، وتضم تعقيدات ميكانيكية متطورة مثل التقويم الدائم ومقياس الحرارة، كما أنها صُنعت من الذهب وكريستال الياقوت.

جاجير لوكولتر جويليري 101 مانشيت- 26 مليون دولار

قدمت دار Jaeger-LeCoultre هذه الساعة الفريدة للملكة إليزابيث الثانية بمناسبة اليوبيل الماسي لتوليها العرش، وتُقدر قيمتها بـ 26 مليون دولار.

تتميز الساعة بـ 576 ماسة، وتعمل بعيار 101، الذي يعد من أصغر الحركات الميكانيكية في العالم.

