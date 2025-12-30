إعلان

ضبط سيدتين بتهمة سرقة حقيبة أموال من محل تجاري في حدائق القبة

كتب : علاء عمران

05:32 م 30/12/2025

ضبط سيدتين بتهمة سرقة حقيبة أموال

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سيدتين بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من أحد المحال التجارية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بقيام سيدتين بسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ مالي حال تواجدها بالمحل ملكها الكائن بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة (لإحداهما معلومات جنائية - مقيمتان بمحافظتي القاهرة والقليوبية) وبحوزتهما المبلغ المالي المُبلغ بسرقته، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار اليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

