مفاجأة.. مصر تتحرك رسميًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028

كتب : محمد خيري

04:42 م 30/12/2025
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مصر ستتقدم بملف رسمي لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2028.

وأوضح الشاذلي، خلال تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج «لعبة والتانية» عبر إذاعة «ميجا إف إم»، أن الوزارة أخطرت الاتحاد المصري لكرة القدم بجاهزية الدولة الكاملة لتنظيم البطولة القارية.

وأضاف أن مصر ستتقدم بملف الاستضافة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من أجل استضافة نسخة 2028 من كأس الأمم الأفريقية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومنشآت رياضية مؤهلة على أعلى مستوى، مؤكدًا الجاهزية التامة ليس فقط لتنظيم أمم أفريقيا 2028، بل لاستضافة بطولات كبرى وعلى رأسها كأس العالم.

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على احترام مصر لكافة الدول الأفريقية، مشددًا في الوقت ذاته على أن مصر تعد الدولة الأكثر جاهزية لاستضافة النسخة الاستثنائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2028، وهو ما تم إبلاغ اتحاد الكرة به رسميًا.

منتخب مصر مصر وزارة الشباب والرياضة كأس الأمم الأفريقية 2028

