الشرقيون للتنمية العمرانية تُسعد شركاءها بصرف كافة العمولات المتأخرة

إعلان تحريري

أعلنت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، ومجموعة شركاتها خلال الحفل الذي نظمته مؤخرًا، عن صرف كافة العمولات المتأخرة لشركات التسويق العقاري، وذلك بحضور لافت من شركاء النجاح وممثلي القطاع العقاري، وفي أجواء راقية عكست حرص الشركة على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية محمد محمد فريد خميس، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام في مختلف تعاملات الشركة، إلى جانب دعم شركات التسويق العقاري باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق النجاحات المتواصلة وتعزيز مكانة الشركة داخل السوق العقاري المصري.

وأوضحت "الشرقيون للتنمية العمرانية" أن صرف المستحقات المتأخرة يعكس التزامها الكامل بحقوق شركائها، ويؤكد نهجها القائم على بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والمصداقية، بما يسهم في دعم استقرار السوق ورفع معدلات التعاون المشترك.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استعداد الشركة لطرح خمسة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها التوسعية الهادفة إلى تنويع محفظة مشروعاتها وتعزيز تواجدها في السوق العقاري، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء ويدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.