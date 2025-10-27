تحدي خطير يتسبب في وفاة طفل.. ما القصة؟

أغرب المواقف المحرجة التي تعرض لها الزعماء حول العالم

تسبب تحدي خطير على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي في وفاة طفل بريطاني يبلغ من العمر 12 عاما في منزله بعد مشاركته في تحدي يعرف باسم "الكرومينج"، يعتمد على استنشاق بخاخات مزيلة للعرق أو مواد كيميائية للحصول على شعور مؤقت بالنشوة.

وعثر على "أوليفر جورمان" فاقدا للوعي في غرفة نومه، ووصفت كلير جيليسبي والدة أوليفر ابنها بأنه لطيف ورائع ومحب للحيوانات، وفقا لـ "walesonline".

وأوضحت الأم أنها اكتشفت الأمر عندما كانت تحاول إيقاظه، حيث سقطت زجاجة مزيل عرق فارغة من سريره، ووجدت أنه لا يتنفس، وعلى الفور،

بدأت بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي محاولة إنقاذه.

ورغم جهود الإنعاش المكثفة التي بذلها الأطباء في المستشفى، إلا أنها باءت بالفشل وتوفي الطفل.

وأظهرت التحقيقات أن وفاته كانت بسبب استنشاق غاز البيوتان الموجود في عبوات مزيل العرق.

وهي مواد سامة قد تؤدي إلى اختناق واضطرابات في ضربات القلب والوفاة.

وأشارت الأم أن طفلها كان يواجه صعوبات في التأقلم بعد انتقاله من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية، وأنها لاحظت تغير في سلوكه وشعرت بأنه يعاني من التنمر.

وحذر القاضي أندرو بريدجمان من انتشار مثل هذه التحديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

