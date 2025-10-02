أغرب 5 معابد حول العالم.. أحدها بني بالكامل من جماجم بشرية

توجد حول العالم، معابد لا تشبه أي مبنى آخر، تتسم بتصاميم غريبة وغير مألوفة تثير دهشة الزائرين، بعضها يبدو وكأنه من المستقبل، وبعضها الآخر يحمل مظهرا مروعا وغير متوقع، مثل المعابد المصنوعة من الزجاج أو حتى من جماجم بشرية.

وفيما يلي أغرب 5 معابد حول العالم من حيث التصاميم المعمارية، التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، وفقا لموقعي tvpworld وnevsedoma.

1- معبد اللوتس في نيودلهي بالهند

يعرف هذا المعبد بتصميمه الذي يحاكي زهرة اللوتس، ويعتبر من أبرز المعابد الحديثة في الهند، بينما تصميمه المبتكر يجعل زواره يشعرون وكأنهم دخلوا فضاءً من الطبيعة والفن، حيث تندمج الأشكال الهندسية مع الألوان الهادئة بشكل مذهل.

2- المعبد الذهبي في أمريتسار بالهند

المعبد الذهبي أو "هارماندير ساهيب" يجذب ملايين الزوار سنويًا، بواجهته المغطاة بالذهب وتصميمه الذي يعكس الضوء بطريقة ساحرة، ويبدو وكأنه يطفو على المياه المحيطة به، ليخلق تجربة بصرية استثنائية.

3- معبد الجماجم في تشيرمنا ببولندا

على الرغم من مظهره الخارجي المتواضع، يخفي هذا المعبد الباروكي أسرارًا مرعبة داخليًا، حيث تغطي آلاف الجماجم والعظام البشرية جدرانه وسقفه.

الجماجم تعود لضحايا الحروب والأوبئة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، لتصبح شهادة صامتة على ماض عنيف ومروع، وتجربة غير تقليدية للزائرين.

4- معبد الشفافية في بورجلون ببلجيكا

هذا المعبد تم بناؤه من 100 طبقة من الصلب المقطوع، لتخلق ألواحها المتراكمة وهمًا بصريًا يجعل المعبد يبدو إما مبنى كاملًا أو هيكلًا خفيفًا يندمج مع البيئة، حسب زاوية الرؤية، بينما التصميم يضفي شعورًا بالغرابة والدهشة على كل من يقترب منه.

5- معبد كريستال في كاليفورنيا بالولايات المتحدة

المعبد الشفاف بالكامل مصنوع من الزجاج، ويضم أكثر من عشرة آلاف لوح زجاجي مثبتة على هيكل معدني خفيف، بينما المشي داخله يشبه دخول فضاء مليء بالانعكاسات الضوئية، ما يجعله تجربة بصرية استثنائية غير مألوفة.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض

احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول