هل تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. اعرف السر

خلال فصل الشتاء، يلاحظ البعض أنهم يشعرون بالبرد أكثر من غيرهم، ما السر وراء هذا الاختلاف؟

نسبة الدهون في الجسم

تؤدي الدهون في الجسم دورا مهما في تنظيم حرارة الجسم، الأشخاص الذين لديهم نسبة دهون أعلى يشعرون عادة بالدفء أكثر خلال الشتاء، لأن الدهون تعمل كعازل طبيعي يحافظ على حرارة الجسم، على النقيض الآخر، أولئك الذين لديهم نسبة دهون منخفضة يشعرون بالبرد أسرع، وفقا لموقع "health".

معدل الأيض

الأشخاص الذين يكون لديهم معدل أيض سريع ينتجون حرارة جسم أكثر، لذلك يشعرون بالدفء بسهولة، أما من لديهم معدل أيض بطيء، إنتاج الحرارة أقل، وبالتالي يشعرون بالبرد أسرع.

التحمل الفردي للبرودة

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض تحمل درجات الحرارة المنخفضة بسبب عوامل صحية، مثل قصور الغدة الدرقية أو مرض رينود، الذي يجعل اليدين والقدمين أكثر برودة من المعتاد حتى في طقس معتدل.

نمط الحياة

قلة النشاط البدني تقلل من توليد حرارة الجسم، بينما تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على الشعور بالدفء، كما أن التغذية السليمة ضرورية للحفاظ على حرارة الجسم الطبيعية، غياب بعض العناصر الغذائية قد يزيد من الشعور بالبرد.

كيف تتغلب على البرد بسهولة؟

هناك عدة خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتقليل شعورك بالبرد خلال الشتاء:

- ارتداء طبقات متعددة من الملابس، يساعد ذلك على تنظيم حرارة الجسم بشكل أفضل.

- تغطية الرأس واليدين، نظرا لأن هذه الأجزاء تفقد الحرارة بسرعة، لذا يجب الحفاظ على دفئها.

- شرب الماء بانتظام لترطيب الجسم، وبالتالي تعزيز تنظيم الحرارة.

- الحفاظ على دفء المنزل أو مكان العمل باستخدم المدفأة.