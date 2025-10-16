بين السحاب وتحت الجليد.. 10 صور لأغرب الحمامات في العالم

رغم أن دورات المياه ليست أول ما يخطر في بال المسافرين عند التخطيط لعطلتهم، إلا أن تقريرًا جديدًا صادرًا عن دار النشر العالمية "Lonely Planet" يسلط الضوء على جانب غير مألوف من تجربة السفر: المراحيض التي تحولت إلى معالم سياحية بحد ذاتها.

الكتاب الجديد الذي يحمل عنوان "مراحيض العالم" الصادر في 12 أكتوبر 2025، يجمع بين دفتيه 100 من أغرب وأروع المراحيض في العالم، من قمم الجبال المغطاة بالثلوج إلى المراحيض الخشبية المطلة على المحيط، مرورًا بتصميمات فاخرة وسط الصحارى أو على ارتفاعات شاهقة تصل إلى 14500 قدم فوق مستوى البحر، بحسب موقع "ديلي ميل".

ويعيد الدليل- الذي يأتي بسعر 11.99 جنيه إسترليني- تعريف فكرة "أفضل مقعد في المنزل"، من خلال صور لمراحيض ذات إطلالات مدهشة، مثل المرحاض القابع على قمة جبل ويتني في كاليفورنيا، أو ذاك الذي تحرسه طيور البطريق في أنتاركتيكا، أو المقعد الخشبي المعلّق فوق مياه الكاريبي في جزر سان بلاس ببنما.

كما يوثق الكتاب مشاهد نادرة من مراحيض مطمورة بالثلوج في ولاية أوريغون الأمريكية، وأخرى وسط كثبان صحراء كالاهاري في جنوب أفريقيا، حيث يمكن للزائر أن يتأمل الطبيعة البكر في لحظة عزلة تامة.

هشاشة العظام.. هل يكون الإشعاع علاجًا فعالًا لتخفيف آلام؟

بخطوات بسيطة.. كيف تتجنب المخاطر الصحية للجلوس الطويل؟

5 نجمات خطفن الأنظار بإطلالات "الوايت كالملاك" في صيف 2025

قبل انطلاقه.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع الموضة بموسم الرياض 2024

عروس صينية تطالب خطيبها السابق بدفع "رسوم عناق"- ما القصة؟