"يا حبيبتي يا مصر".. رسالة من تركي آل الشيخ والجمهور يُعلق

كتب : مصراوي

03:57 ص 01/01/2026 تعديل في 04:19 ص
  • عرض 1 صورة

أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حبه لمصر.

ومع بداية عام 2026 كتب تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "يا حبيبتي يا مصر"، إذ انهالت عليه التعليقات من الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتفاعل المتابعين مع تدوينة تركي آل الشيخ موجهين له التهنئة بمناسبة العام الجديد متمنين له دوام الصحة والخير.

يذكر أن المطربة أنغام لبت طلب المستشار تركي آل الشيخ وقدمت أغنية "يا حبيبتي يا مصر" على المسرح وأمام الجمهور في حضور صناع الموسيقى وشركائها في النجاح، بحفلها الغنائي بمناسبة السنة الجديدة.

