تصرف متهور وصادم من بلوجر.. لن تتخيل ما فعلته

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كتبت- أسماء مرسي:

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه بلوجر هندية تقوم بتصرف متهور وصادم في منتصف الطريق.

في الفيديو المتداول، تظهر البلوجر وهي تضع هاتفها المحمول على كرسي في وسط شارع مزدحم في مدينة نوانشهر الهندية لتصوير مقطع فيديو لحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ، ثم تبدأ بالرقص دون أي انتباه للمارة أو للسيارات التي تعاني من الازدحام الشديد بسبب هذا التصرف الغريب، وفقا لموقع "republicworld".

وعبر رواد السوشيال ميديا عن استيائهم من هذا التصرف غير اللائق، واعتبروه تصرفا متهورا وغير مقبول.

وأشار العديد منهم إلى أن هذا التصرف يمثل انتهاكا لقواعد المرور، حيث تسببت البلوجر في إعاقة حركة المرور وتعطيل حياة المواطنين، بالإضافة إلى، أن هذا السلوك يعكس حالة من الاضطراب العقلي التي يعاني منها بعض الأشخاص، الذين يسعون إلى الشهرة بأي ثمن حتى لو كان ذلك على حساب سلامة الآخرين.

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