ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟.. 10 مفاجآت غير متوقعة

كتبت- أسماء العمدة:

تعتبر كبدة الدجاج مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ولكن كما هو الحال مع أي غذاء، فإن الإفراط في تناولها يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، حسبما ذكر أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وكشف صلاح لـ"مصراوي" أنّ كبدة الدجاج للجسم تساهم كبدة الدجاج في الوقاية من الأنيميا وتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما تحتوي على فيتامينات مثل "أ" و"ب"، والعديد من المعادن مثل النحاس والزنك.

وتابع أخصائي التغذية أنه بفضل محتواها العالي من فيتامين "أ"، تساهم كبدة الدجاج أيضًا في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، فهي ضرورية لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم

أضرار الإفراط في تناول كبدة الدجاج

وأكد "صلاح" أنه عندما تتناول كمية كبيرة من كبدة الدجاج، فإنك تعرض نفسك لنسبة عالية من الكوليسترول في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف: "تعمل الكبد على تخزين السموم، لذلك تحتوي على كميات عالية من بعض المواد الضارة، كما أن الإفراط في تناول البروتين الموجود في الكبدة قد يزيد الضغط على الكلى".

واختتم "صلاح" حديثه قائلاً: "الإفراط في تناول كبدة الدجاج يؤدي أيضًا إلى الإصابة

بالنقرس، ويتسبب في مشاكل صحية مثل فقدان الشهية، وتساقط الشعر، وعيوب خلقية لدى الحوامل".

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