في موسمه.. نوع من الخضار لا غنى عنه يحمي صحتك ويقيك الأمراض

كتبت- نرمين ضيف الله

الفجل من الخضروات الشتوية التي تحمل في طياتها العديد من الفوائد الصحية، من فيتامينات ومعادن وغيرها من الكنوز الغذائية.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الفجل من الخضروات الشتوية الغنية بالألياف الغذائية القابله للذوبان، وكذلك مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية، وحماية جسمك من الأمراض.

وأوضحت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّ الفجل يحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، وبالتالي يحمي الكلى من الضرر.

وبينت أن الفجل يعزز من صحة الجهاز الهضمي، لأنه غني بالألياف، كما يحسن من صحة القلب؛ ويخفض من ضغط الدم المرتفع والكوليسترول الضار.

وقدمت عدة نصائح أخرى للفجل:

تعزيز المناعة.

تعزيز البشرة.

طرد السموم من الكلى والجسم.

حماية الكلى.

تعزيز صحة القلب.

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