أغرب 5 دورات مياه في العالم.. بعضها مصنوع من الذهب

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كتبت- شيماء مرسي:

تتميز بعض دورات المياه حول العالم بتصاميم غريبة وغير مألوفة، ما يجعلها محط أنظار الزوار والمصورين على حد سواء.

وفيما يلي نستعرض أغرب دورات المياه حول العالم، وفقًا لموقع Ranker.

دورة المياه المنعزلة

تقع هذه الدورة على جزيرة صحراوية منعزلة في بليز، حيث يمكن للأشخاص الاستمتاع بالهدوء والسكينة والمناظر الخلابة.

المرحاض الذهبي في نيويورك

داخل متحف جوجنهايم في نيويورك، يمكن للزوار استخدام مرحاض مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط، ويعمل هذا المرحاض بكامل طاقته، مما يسمح للضيوف باستخدامه بشكل طبيعي.

دورات مياه برج سيول

يقع مرحاض برج سيول في كوريا الجنوبية في الطابق الرابع من البرج، ويوفر الجدار الزجاجي للمرحاض إطلالات مذهلة على المدينة.

حمام مطل على المتزلج في اليابان

يتميز هذا المرحاض بورق حائط بزاوية 360 درجة، ويمكن للأشخاص الذين يستخدمونه رؤية أعلى جبل.

كوخ سيجانتيني

يقع هذا المرحاض على ارتفاع 2730 مترًا في جبال سويسرا، وهو مكان مناسب للاستمتاع بالبيئة الطبيعية الخلابة.

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