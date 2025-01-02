3 مشروبات سحرية لتنظيف الكلى من السموم.. اكتشفها الآن

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك مشروبات طبيعية يمكنها أن تحافظ على الكلى بشكل أفضل، وتحمي الجسم من السموم وتعمل كمصفاة طبيعية للكلى.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ هناك العديد من المشروبات التي تساعد في تحفيز الكلى على طرد سموم الجسم، وتمنع تكون الحصوات والرواسب.

وأوضحت "عبدالوهاب" خلال تصريح خاص لـ"مصراوي" أن تلك المشروبات كثيرة، ولكن منها ما له تأثير سريع وفعال مثل الماء، وعصير الكرفس، وعصير البنجر.

وتابعت أن الماء عامل أساسي من عوامل الحفاظ على الكلى نظيفة، وتناول كوب على الريق يخلصك من طرد السموم بنسبة كبيرة.

وبينت استشاري البكتيريا والمناعة أن عصير البنجر لا غنى عنه، فهو مشروب ذهبي يعمل كمصفاة للكلى ويعزز صحة الجسم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض.

أما عن مشروب الكرفس، فأشارت "عبدالوهاب" إلى أنه يمكنك تناول كوب منه يوميًا للحفاظ على كليتك سليمة ورطبة، فهو عامل فعال يعزز من صحة الكلى ويعمل كمصفاة طبيعية لها، ويساعد على طرد الحصوات وتفتتها إذا كنت تعاني من أي مشكلات بها.

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