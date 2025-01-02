احذر تناول الطماطم على الريق.. 5 أسباب تدفعك لتجنبها

كتبت- أسماء العمدة:

على الرغم من فوائد الطماطم العديدة، إلا أنّ تناولها على معدة فارغة يسبب بعض المشاكل الصحية.

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ الطماطم تحتوي على أحماض طبيعية يمكن أن تزيد من حموضة المعدة عند تناولها على معدة فارغة، ما يؤدي إلى حرقة المعدة وارتجاع المريء.

وأضاف صلاح لـ"مصراوي"، أنّ الأحماض الموجودة في الطماطم قد تهيج بطانة المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة أو التهاب المعدة.

وبيّن أنّ الطماطم تؤدي إلى زيادة إنتاج الأحماض المعدية، وما يساعد على تفاقم مشكلة عسر الهضم وانتفاخ البطن.

وتابع أخصائي التغذية أن تناول الطماطم على الريق قد يؤدي إلى زيادة حموضة البول، ما يزيد من خطر تكوّن الحصوات الكلوية لدى بعض الأشخاص.

وأشار "صلاح" إلى أن الطماطم تتفاعل مع بعض الأدوية، مثل أدوية سيولة الدم، ما يؤثر على فعالية هذه الأدوية.

وأردف: "يجب تناول الطماطم كجزء من وجبة تحتوي على أطعمة أخرى، مثل الأرز أو الخبز، لتقليل تأثيرها على المعدة، كما يجب الاعتدال في كمية الطماطم المتناولة، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي."

وأوصى أخصائي التغذية بضرورة تناول الطماطم كجزء من وجبة متوازنة، والاعتدال في كميتها لتجنب المشاكل الصحية.

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