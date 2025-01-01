حفل زفاف يتحول إلى كارثة.. فتاة تنتقم من حبيبها السابق- لن تتخيل ماذا فعلت؟

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كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، حطمت امرأة هندية حفل زواج حبيبها السابق وضربته على خشبة المسرح أمام الضيوف، ما تسبب في وقوعه على الأرض.

ويظهر مقطع فيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العروسين وهما يحملان الورد ولكن بعد قليل اندفعت حبيبته السابقة إلى المسرح وضربته، بحسب ما ذكر موقع "news18".

وشوهدت المرأة وهي تسحب العريس للخلف وبالرغم من تدخل أفراد عائلته لحل الأزمة، لكن أهل العروس رفضوا إتمام الفرح.

وأثار المقطع العديد من ردود الفعل من المشاهدين، وقال أحد المستخدمين: "هذه المرأة قد تتسبب في خلاف كبير بين العروسين".

وادعى شخص آخر أنها زوجة العريس الأولى.

وكتب أحد الأشخاص: "هذا هو سبب عدم زواجي".

ووقع الحادث في الهند، وحصد مقطع الفيديو أكثر من 30 ألف مشاهدة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".











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