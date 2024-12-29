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"المعازيم اتصدموا".. عريس يترك عروسه يوم زفافهما- والسبب مفاجأة

06:00 م الأحد 29 ديسمبر 2024

"المعازيم اتصدموا".. عريس يترك عروسه يوم زفافهما-

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كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة في قرية هامدبور الهندية، غادر عريس يدعى "مهتاب" حفل زفافه وسط ذهول وصدمة المعازيم.

كانت مراسم الزفاف تسير بشكل طبيعي، حتى اشتكى أحد أفراد عائلة العريس من تأخر تقديم الخبز في "بوفيه" الحفل، وفقا لموقعي "republicworld" و"news18".

وبالرغم من محاولات تهدئة الموقف وحل المشكلة، تصاعدت حدة الخلاف بين عائلتي العروس والعريس.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، قرر العريس وأقاربه مغادرة حفل الزفاف فجأة، تاركين العروس مرتدية فستان الزفاف.

كما تزوج العروس من امرأة أخرى بعد فترة وجيزة، ما زاد من حدة الصدمة لدى العروس وعائلتها.

لذا، تقدمت أسرة العروس بشكوى إلى الشرطة، وأبلغوا عن خسارتهم لمبلغ مالي كبير كانت قدمته لعائلة العريس كمهر.

وطالبوا بتسجيل قضية رسمية ضد خمسة أفراد من عائلة العريس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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