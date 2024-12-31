هذا ما يحدث الكوليسترول والجسم عند تناول الفول.. لن تتوقع

هذا ما يحدث الكوليسترول والجسم عند تناول الفول.. ل

كتبت- نرمين ضيف الله:

الفول هو طبق شهي ومفيد للصحة، غني بالبروتين والألياف، ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المختلفة.

ولكن ما تأثيره على مستويات الكوليسترول في الدم؟

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الفول هو طعام شعبي وشهي يعشقه الكثيرون، ولا يخلو مائد الإفطار في أي منزل.

وأضافت عبد الوهاب في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّ الفول يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، التي تعمل على امتصاص الكوليسترول الضار من مجرى الدم.

وأشارت إلى أنّ الفول يحتوي على مضادات الأكسدة والالتهابات التي تساهم في حماية الجسم من الجذور الحرة، وبالتالي الوقاية من الأمراض.

وقدّمت استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، عدة فوائد أخرى للفول:

تقوية العظام.

الشعور بالشبع.

تحسين الهضم.

الوقاية من الالتهابات.

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