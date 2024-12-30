ثرواتهن بالمليارات.. 25 صورة لأغنى النساء في العالم لعام 2024

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كتبت- شيماء مرسي

تتنافس السيدات في مختلف المجالات لتحقيق ثروات طائلة، وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أغنى 5 نساء في العالم لعام 2024، بحسب ما ذكرت مجلة "forbes".

ماكنزي سكوت، الولايات المتحدة

تعد خامس أغنى امرأة في العالم وتقدر قيمة ثروتها الصافية بنحو 35.6 مليار دولار.

وبعد طلاقها من رجل الأعمال جيف بيزوس في عام 2019، حصلت المليارديرة على 4% من أسهم شركة أمازون وتعهدت بالتبرع بمعظم ثروتها.

كما تجاوزت تبرعاتها طوال حياتها حوالي 17 مليار جنيه إسترليني.

جاكلين مارس، الولايات المتحدة

تقدر قيمة ثروتها الصافية بنحو 38.5 مليار دولار ، وتعد رابع أغنى امرأة في العالم وحفيدة فرانكلين كلارنس مارس مؤسس شركة مشهورة متخصصة في تصنيع الحلوى وأطعمة الحيوانات الأليفة.

جوليا كوخ

تقدر ثروة سيدة الأعمال الأمريكية جوليا كوش بنحو 64.3 مليار دولار.

وعندما توفي زوجها ديفيد كوش في عام 2019، ورثت جوليا وأطفالها الثلاثة حصة 42٪ في شركة كوش إندستريز.

أليس والتون، الولايات المتحدة

تقدر ثروة آليس والتون الابنة الوحيدة لمؤسس شركة وول مارت سام والتون الأمريكي بنحو 72.3 مليار دولار.

فرانسواز بيتنكورت مايرز ، فرنسا

تقدر ثروة سيدة الأعمال الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز بـ 99.5 مليار دولار.

وفرانسواز هي حفيدة يوجين شويلر، مؤسس شركة التجميل لوريال.

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