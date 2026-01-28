إعلان

تجنبها.. 5 أطعمة تزيد من أعراض جرثومة المعدة

كتب : مصراوي

03:30 م 28/01/2026

صورة تعبيرية

كتب - محمود عبده :

تعد جرثومة المعدة واحدة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في الجهاز الهضمي، ويعاني المصابون بها من مجموعة من الأعراض المزعجة التي تؤثر على جودة حياتهم اليومية.

وتشمل هذه الأعراض آلام المعدة، الحموضة، الغثيان، والانتفاخ، وقد تتطور في بعض الحالات لتسبب قرحة المعدة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

ووفقا لموقع Medical News Today، هناك أطعمة قد تهيج بطانة المعدة أو تزيد من إفراز الحمض، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض جرثومة المعدة وإبطاء عملية الشفاء، خاصة عند تناولها بشكل متكرر خلال فترة العلاج.

أطعمة تزيد أعراض جرثومة المعدة

الأطعمة المقلية والدسمة

تؤخر عملية الهضم وتزيد من إفراز أحماض المعدة، ما يفاقم الانتفاخ وعدم الراحة.

الأطعمة الحارة والتوابل القوية

الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار والشطة، التي تسبب تهيجا مباشرا لبطانة المعدة وتزيد الشعور بالألم والحرقان.

المشروبات الغازية

تحتوي على كميات كبيرة من الغازات والأحماض التي تهيج المعدة وتزيد من الشعور بالامتلاء والألم.

الشوكولاتة

تحتوي على الكافيين ومواد قد تسبب ارتخاء الصمام بين المعدة والمريء، ما يزيد من الارتجاع والحموضة.

الأطعمة الحمضية

مثل الطماطم والحمضيات، التي تؤدي إلى زيادة الحموضة والشعور بحرقة المعدة.

ويشير الخبراء إلى أن تعديل النظام الغذائي خلال فترة العلاج يمكن أن يقلل من حدة الأعراض ويسرع عملية الشفاء، مؤكدين أهمية استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الأطعمة المناسبة لكل حالة.

أسباب جرثومة المعدة أعراض جرثومة المعدة علاج جرثومة المعدة

