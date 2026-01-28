إعلان

لماذا لا يسمح لمرضى الأنيميا التبرع بالدم؟ إليك السبب

كتب : شيماء مرسي

04:00 م 28/01/2026

فقر الدم

الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء يساعد على نقل الأكسجين الضروري من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم، لذا قد يصاب الإنسان بفقر الدم إذا لم يكن لديه ما يكفي من الهيموجلوبين، وفق ما كشف موقع "هيلث لاين".

أسباب فقر الدم

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامينات

فقر الدم اللاتنسجي

فقر الدم المنجلي

الثلاسيميا

علاج فقر الدم

يمكن علاج بعض أنواع فقر الدم، مثل فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والفيتامينات، بتغييرات في النظام الغذائي أو بتناول المكملات الغذائية.

أما الأنواع الأخرى فهي أكثر خطورة، وقد تتطلب علاجا مدى الحياة ويستلزم أحيانا نقل الدم.

لماذا لا يستطيع المصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟

إذا أظهر فحص الهيموجلوبين الذي يقوم به الأطباء قبل التبرع انخفاضا كبيرا في مستوى الحديد في الدم فلا يمكن التبرع، وذلك لأن التبرع يؤدي إلى فقدان المزيد من الدم، مما يسبب الدوخة والتعب والإرهاق وأحيانا الإغماء.

في هذه الحالة سيتعين عليك الانتظار لمدة 30 يوما قبل السماح لك بالتبرع بالدم مرة أخرى، وخلال هذه الفترة يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى الهيموجلوبين إلى الحد الأدنى المطلوب للتبرع.

أعراض فقر الدم

الإرهاق أو التعب

الضعف

نقص الطاقة

صعوبة التركيز أو الانتباه

الصداع

ضيق التنفس

الدوخة

ألم الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب

برودة اليدين والقدمين

شحوب الوجه

طرق زيادة مستوى الحديد في الجسم

اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية يساعد على رفع مستويات الحديد في الجسم، حيث تعد الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والكبد والبيض والمأكولات البحرية مصادر ممتازة للحديد.

وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالحديد الفاصوليا والبقوليات الأخرى وأنواع عديدة من الفواكه والخضراوات.

