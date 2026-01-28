إعلان

الداخلية تكشف ملابسات شكوى سيدة ضد سائق تاكسي بالبحيرة

كتب : علاء عمران

12:23 م 28/01/2026

وزارة الداخلية

علاء عمران
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة "أجرة" لامتناعه عن توصيلها إلى المكان المتفق عليه وطلبه تحصيل أجرة إضافية بمحافظة البحيرة.
وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.
وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

وزارة الداخلية شكوى سيدة ضد سائق تاكسي الأجهزة الأمنية قسم شرطة دمنهور

