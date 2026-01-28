إعلان

ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026

كتب - محمد جمال:

01:33 م 28/01/2026
تقدم مجموعة قصراوي بالتعاون مع مجموعة ستيلانتس العالمية، السيارة ستروين Ami الكهربائية كأرخص طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر يناير 2026 الجاري.

وتعد السيارة الجديدة من فئة المركبات الكهربائية الصغيرة جدًا، وتتميز بتصميمها المفتوح، وأبوابها القابلة للإزالة، وسقفها القابل للفتح، ما يجعلها مثالية للتنقل في الأجواء المشمسة والمناخات الهادئة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

منظومة القوة والحركة

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات.

وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

وتتميز ستروين إيمي باجي بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، ما يعزز من مستوى الأمان والرؤية أثناء القيادة، في حين يعكس تصميمها الجريء والمميز شخصية شبابية مفعمة بالحيوية وروح المغامرة.

أسعار ستروين Ami

تقدم السيارة ستروين إيمي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585.000 جنيه.

أسعار السيارات سيارات ستروين السيارات الكهربائية

