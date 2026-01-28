إعلان

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:11 م 28/01/2026

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة سيتم إعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، على أن تُتاح بالمدارس والإدارات التعليمية في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل، عقب اعتمادها رسميًا من محافظ القليوبية.

وأضاف المصدر، أن أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ما زالت مستمرة داخل كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بالتزامن مع زيادة البحث عن نتيجة الترم الأول بعد مرور أسبوع على انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026.

وكشفت مصادر بالمديرية، أن مؤشرات ونِسَب النجاح في مواد اللغة العربية والعلوم بالعينة العشوائية جاءت مرتفعة، مع حصول عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي على الدرجة النهائية في بعض أوراق الامتحانات التي جرى تصحيحها.

وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من تصحيح مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والتربية الدينية، بينما جرى تصحيح 20,074 ورقة في مادة العلوم، ومن المقرر الانتهاء منها اليوم، في حين تم تصحيح 4,400 ورقة في مادة الرياضيات حتى الآن، ولا تزال أعمال التصحيح مستمرة.

توزيع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2026:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

