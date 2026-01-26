الكراث من الخضراوات الغنية بفوائد صحية عديدة، إذ إنه يسهم في تقوية المناعة وحماية القلب والعظام.

الكراث غني بمضادات الأكسدة والألياف، ما يجعله يسهم في الوقاية من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

الكراث غني بالبوليفينولات والفلافونويدات ومركبات الكبريت، التي تحارب الإجهاد التأكسدي وتحمي الخلايا، مما يقلل خطر الالتهابات والأمراض المزمنة، وفقا لـ "VeryWellHealth".

كما أن مركبات الكامبفيرول والأليسين الموجودة في الكراث قد تسهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، من خلال خفض الالتهابات وإبطاء نمو الخلايا السرطانية.

وبالإضافة إلى ذلك، يرتبط الإكثار من تناول الخضراوات من نفس عائلة الكراث بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون.

ويرتبط تناول الكراث بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، إذ تسهم مركباته الطبيعية في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، إضافة إلى تقليل خطر تشكّل الجلطات.

كما يساعد تأثيره المضاد للالتهاب في تقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

كما يعد الكراث مصدرا جيدا لفيتامين K، وهو عنصر أساسي في بناء العظام، إذ يساعد على تثبيت الكالسيوم داخل النسيج العظمي. ويُسهم الحصول على كميات كافية منه في تقليل خطر هشاشة العظام، خصوصاً مع التقدم في العمر.

ويحتوي الكراث على مركبات اللوتين والزياكسانثين الداعمة لصحة العين، والتي تساعد في الوقاية من التنكس البقعي وإعتام العدسة. كما يدعم الجهاز الهضمي بفضل الألياف الذائبة والبريبيوتيك الطبيعي، ما يعزز نمو البكتيريا النافعة ويحسن عملية الهضم.

وبفضل انخفاض سعراته الحرارية وارتفاع محتواه من الماء والألياف، يساعد الكراث على تعزيز الشعور بالشبع، ما يجعله خياراً مناسباً لمن يسعون إلى إدارة أوزانهم ضمن نظام غذائي متوازن.

