شهدت ندوة الشيخ العلامة محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المقامة بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، إقبالًا كثيفًا وزحامًا ملحوظًا من الطلاب وزوار المعرض، حيث امتلأت أروقة الجناح بالحضور قبل انطلاق الفعالية.

ووثّقت عدسات مصراوي مشاهد التزاحم الكبير.

وعقد جناح الأزهر الشريف، الندوة الفكرية تحت عنوان: "مناهج علمائنا في بناء المعرفة.. كيف نستخرج من العلم علمًا؟"، وأدار الحوار الدكتور ياسين عطية، مدرس البلاغة بجامعة الأزهر.

وقدّمت "الندوة"، رحلة معرفية في عقول العلماء والمفكرين، لاستلهام مناهجهم في القراءة والفهم وبناء المعرفة.

وتناولت الندوة عددًا من القضايا والأسئلة التي تشغل الباحثين وطلاب العلم، من بينها: كيف نفكر كما فكر علماؤنا؟ وكيف نستخرج من العلم علمًا؟ ومتى يتحول الكتاب المقروء إلى علم حقيقي؟ وكيف استطاع علماؤنا استخراج علوم متعددة من علم واحد؟ وما الفارق بين الكتاب المؤسِّس للعلم، والكتاب المُلخِّص، والكتاب الشارح؟ فضلًا عن مناقشة كيفية تحويل “المعلومة” إلى “منهج”، ولماذا كانت علوم الأمة واسعة النفع حين قُرئت القراءة الصحيحة.

يذكر أن الشيخ محمد أبو موسى حصد جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026، تقديرًا لجهوده البارزة في خدمة اللغة العربية وبلاغتها وتراثها، إذ ألّف أكثر من 30 كتابًا علميًّا رصينًا تعتبر من أهم المراجع المعاصرة في هذا المجال، إلى جانب عقده مئات المجالس العلمية في رحاب الجامع الأزهر الشريف لشرح كتب التراث للطلاب المصريين والوافدين.

