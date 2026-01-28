إعلان

كيفية خسارة الكوليسترول الضار خلال 48 ساعة.. السر في الشوفان

كتب : مصراوي

12:00 م 28/01/2026

الكوليسترول الضار بالدم

أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة بون الألمانية أن تناول الشوفان ليومين فقط يمكن أن يقلل مستوى الكوليسترول الضار، يدعم عملية الأيض، ويساهم في تحسين ضغط الدم والوزن.

وشملت الدراسة 68 شخصا يعانون من متلازمة الأيض، وهي حالة تجمع بين زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم واضطرابات السكر والدهون في الدم، وفقا لموقع science.

وتناول المشاركون الشوفان المطبوخ بالماء، مع قليل من الفاكهة أو الخضراوات، ثلاث مرات يوميا لمدة يومين، فلوحظ انخفاض مستوى الكوليسترول الضار بنسبة 10%، وفقدوا في المتوسط حوالي 2 كيلوغرام، وتراجع ضغط الدم لديهم.

وأرجع الباحثون هذه التحسينات إلى تحفيز الشوفان لنمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، التي تؤثر على استقلاب الكوليسترول، وتنظيم حمض الفيروليك لمستوى الدهون، وتقليل نواتج تحلل الحمض الأميني الهيستيدين، ما يقلل خطر مقاومة الأنسولين المرتبط بالإصابة بالسكري.

وشملت الدراسة تقييمات متعددة قبل وبعد اتباع نظام الشوفان، استمرت على مدى ستة أسابيع، شملت قياسات ضغط الدم والوزن ونسبة الدهون، فضلا عن تحاليل الدم والبراز لضمان دقة النتائج.

وأكد الباحثون أن اعتماد نظام قصير المدى غني بالشوفان يمكن أن يغير الميكروبيوم والتمثيل الغذائي بشكل ملحوظ، ما يعزز صحة الأوعية الدموية ويدعم الوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بالكوليسترول.

