بعد تصريحه عن قانون الهجرة.. ترامب: رئيس بلدية مينيابوليس يلعب بالنار

كتب : مصراوي

04:40 م 28/01/2026

دونالد ترامب

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، قول رئيس بلدية مينيابوليس، جايكوب فراي، إن المدينة الواقعة في شمال البلاد "لا تُطبّق ولن تُطبّق" قوانين الهجرة الفيدرالية.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إنه فوجئ بتصريح فراي، إذ دار بينهما "حوار جيد جداً" عقب مقتل اثنين من سكان مينيابوليس برصاص عناصر أمن فيدراليين خلال حملات واسعة النطاق لمكافحة الهجرة.

وكتب ترامب: "هل يُمكن لأحد المقربين منه أن يُوضّح أن هذا التصريح يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون، وأنه يلعب بالنار!".

وكان مستشار بارز في البيت الأبيض قال، أمس الثلاثاء، إن عناصر دائرة الهجرة الأمريكية ربما خرقوا الأصول المعتمدة قبل أن يطلقوا النار ويُردوا ممرضاً خلال الاحتجاجات في مينيابوليس، فيما أشار الرئيس ترامب إلى أنه يسعى إلى "تخفيف التصعيد قليلاً" في المدينة.

وأتت هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر في مينيابوليس حيث رشّ رجل، الثلاثاء، النائبة الديمقراطية عن مينيسوتا، إلهان عمر، بسائل عن طريق حقنة خلال تجمّع جماهيري في المدينة، حيث كانت تدعو إلى تقييد الإجراءات القاسية لإدارة ترامب ضد الهجرة.

وقال مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، لوكالة "فرانس برس" إنّ الإدارة تُجري تقييماً حول ما إذا كان عناصر الجمارك وحماية الحدود الذين أطلقوا النار على أليكس بريتي (37 عاماً)، السبت، قد أخفقوا في اتباع "التوجيهات الواضحة" لإنشاء "حاجز مادي بين فرق الاعتقال ومثيري الشغب".

وقال ميلر في بيان "نحن بصدد تقييم سبب عدم التزام فريق الجمارك وحماية الحدود بهذا البروتوكول"، مع أن البيت الأبيض أوضح لاحقاً أن ميلر كان يشير إلى "التوجيهات العامة" الموجّهة إلى عناصر الهجرة في مينيسوتا.

في غضون ذلك، قال ترامب لقناة "فوكس نيوز" Fox News إنّ الإدارة تعتزم "تخفيف التصعيد قليلاً" في مينيابوليس، مضيفاً أن الخطة لا تشكل "تراجعاً".

وانتقدت السلطة القضائية إجراءات ترامب في مينيابوليس، إذ منع قاضٍ أمريكي ترحيل طفل يبلغ خمس سنوات ووالده كانا احتُجزا خلال الأسبوع الماضي في حادثة أخرى لاقت تفاعلاً كبيراً.

الرئيس دونالد ترامب تصريح ترامب عن قانون الهجرة رئيس بلدية مينيابوليس يلعب بالنار رئيس بلدية مينيابوليس جايكوب فراي

