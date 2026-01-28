ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟.. لن تتوقع

يعد اليانسون من النباتات العطرية الشائعة في الأنظمة الغذائية التقليدية، ويتميز برائحة ونكهة مميزتين، إلى جانب مجموعة من الفوائد الصحية التي تختلف باختلاف طريقة وكمية تناوله.

تحسين عملية الهضم

ويحتوي اليانسون على زيوت طيارة تساهم في تهدئة المعدة وتنظيم حركة الأمعاء، ما يساعد على تقليل الغازات والانتفاخات والشعور بالامتلاء بعد الوجبات، كما يستخدم أحيانا للتخفيف من اضطرابات الهضم والإمساك الخفيف، وفقا لما ذكره موقع "هيلث لاين".

تهدئة السعال وتخفيف الاحتقان

يلعب اليانسون دورا في تسييل البلغم وتهدئة الشعب الهوائية، ما يجعله مشروبا شائعا خلال نزلات البرد والإنفلونزا، كما يساعد تأثيره المضاد للتشنج في تخفيف نوبات السعال.

تعزيز الاسترخاء وتحسين النوم

تساعد المركبات الطبيعية الموجودة في اليانسون على تهدئة الجهاز العصبي، وقد يساهم تناوله قبل النوم في تحسين جودة النوم وتقليل الأرق الخفيف.

دعم صحة المرأة

تشير بعض الدراسات إلى أن لليانسون تأثيرا خفيفا شبيها بالهرمونات الأنثوية، ما قد يساعد في تخفيف آلام وتقلصات الدورة الشهرية، كما يستخدم تقليديا لدعم إدرار الحليب لدى بعض المرضعات.

تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات

يحتوي اليانسون على مضادات أكسدة تساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وقد تساعد في تقوية المناعة وتقليل الالتهابات.

ورغم فوائده المتعددة، ينصح الخبراء بالاعتدال في تناوله، إذ قد يؤدي الإفراط إلى اضطرابات هضمية أو تفاعلات تحسسية لدى بعض الأشخاص.

كما يفضل استشارة الطبيب قبل الإكثار منه لدى الحوامل، والرضع، أو الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات هرمونية.