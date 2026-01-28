ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسطولًا بحريًا أمريكيًا ضخمًا، تقوده حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، يتجه بسرعة نحو إيران، مؤكدًا أنه يفوق من حيث الحجم والقوة الأسطول الذي سبق أن أُرسل إلى فنزويلا.

وأوضح ترامب، في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، أن هذا الأسطول "جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا لزم الأمر"، مشددًا على أن واشنطن تفضّل الحل الدبلوماسي، لكنها تحتفظ بجميع الخيارات مطروحة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده تأمل أن "تجلس إيران سريعًا إلى طاولة المفاوضات" للتوصل إلى اتفاق "عادل ومنصف" يمنع امتلاك طهران للأسلحة النووية، معتبرًا أن مثل هذا الاتفاق سيكون في مصلحة جميع الأطراف.

وأشار ترامب إلى أن الوقت المتاح أمام إيران "ينفد بسرعة"، واصفًا الوضع بأنه بالغ الخطورة، ومذكّرًا بتحذيرات سابقة وجهها لطهران من مغبة تجاهل الدعوات الأمريكية للتفاوض.

وتطرق ترامب إلى ما وصفها بـ"عملية مطرقة منتصف الليل"، قائلًا إنها تسببت في "دمار هائل لإيران" بعد فشلها في إبرام اتفاق، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون أسوأ بكثير مما سبق، داعيًا إلى عدم تكرار هذا السيناريو.