بـ 900 مليون دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه



وقع خابي لام نجم تيك توك الأول عالميا وصاحب الشعبية الجارفة على اتفاق تجاري ضخم وتاريخي، قدرت قيمته بنحو 900 مليون دولار، ليسجل واحدة من أضخم صفقات تحقيق الدخل التي يوقعها صانع محتوى حتى الآن.



وبموجب الصفقة، انتقلت الحقوق التجارية للعلامة الشخصية الخاصة بخابي إلى شركة Rich Sparkle Holdings، التي ستتولى استثمار صورته وهويته دون الحاجة لوجوده الفعلي، عبر نموذج رقمي متطور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب موقع ibtimes.



نسخة رقمية تعمل بلا توقف



والنموذج الجديد سيحاكي ملامح خابي وصوته وتعابيره وردود أفعاله، ليقدّم محتوى متنوعا يشمل الإعلانات، البث المباشر، والتفاعل مع الجمهور بعدة لغات وعلى مدار الساعة، بما يتناسب مع اختلاف المناطق الزمنية حول العالم.



ويرى خبراء في المجال أن هذا التوجه قد يعود بعائدات سنوية تتجاوز 4 مليارات دولار، مدفوعة بالبث المباشر وخطوط الإنتاج المرتبطة بالعلامة التجارية.



وبرغم من ضخامة الصفقة، فإن خابي لام سيظل صاحب الكلمة الأقوى، إذ احتفظ بحصة الأغلبية في الكيان الجديد، وتشمل الاتفاقية بيع جزء من شركته Step Distinctive Limited لصالح Rich Sparkle Holdings المدرجة في الولايات المتحدة.



كما منحت الصفقة الشركة الأمريكية، من خلال شركائها التشغيليين، حقوقا حصرية لإدارة أعمال خابي التجارية عالميا لمدة ثلاث سنوات مبدئيا.



واللافت أن خابي لن يكون مجرد وجه إعلاني، بل سيصبح مساهما مسيطرا في Rich Sparkle نفسها، ما يجعله شريكا استراتيجيا ومالكا في المنظومة الاقتصادية المبنية حول اسمه.



وستبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة التجارية بالتركيز على أسواق الولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، على أن تمتد الاستراتيجية تدريجيا خلال السنوات الثلاث القادمة.



كما أعلنت Rich Sparkle عن تعاونها مع شركة Anhui Xiaoheiyang Network Technology الصينية، المتخصصة في التجارة الرقمية القائمة على المحتوى، والتي تمتلك خبرة واسعة في إدارة مشاريع ضخمة يقودها صناع محتوى عالميون.



سر النجاح



خابي لام شق طريقه نحو الشهرة العالمية عبر مقاطع فيديو صامتة تعتمد على السخرية الذكية من التعقيد غير المبرر في حيل الحياة، وهو أسلوب بسيط مكنه من كسر حاجز اللغة والوصول إلى جمهور متنوع ثقافيا خلال فترة قصيرة.



ويتابع خابي اليوم نحو 360 مليون شخص عبر مختلف المنصات، ليعد واحدا من أكثر المؤثرين الرقميين حضورا وتأثيرا في العالم، وتجسيدا حقيقيا لمفهوم الشهرة العابرة للحدود.