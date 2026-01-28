إعلان

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

كتب : أحمد الجندي

11:33 ص 28/01/2026

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تزايدت معدلات البحث بين الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للعام الدراسي 2026 الترم الأول، عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

ومن جانبها، أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رابطًا مباشرًا للاستعلام عن النتيجة، لتسهيل وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى درجاتهم بسهولة وسرعة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 عبر الرابط التالي: هنا

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم بالجيزة قد كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النتيجة ستتم اعتمادها اليوم الأربعاء 28 يناير، وستكون متاحة لجميع الطلاب للاستعلام عنها فوراً.

اقرأ أيضاً:

فرصة للمعلمين.. التعليم تفتح باب الترشح لمنحة اليابان 2026

مدير تصنيف حلوان: إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية طفرة

طريقتان للحصول عليها.. نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة أولياء الأمور الشهادة الإعدادية طلاب الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حبس زوجة أب عذبت طفلًا حتى فقد النطق بالفيوم
أخبار المحافظات

حبس زوجة أب عذبت طفلًا حتى فقد النطق بالفيوم
القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟
نصائح طبية

القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟
سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026