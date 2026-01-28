رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

تزايدت معدلات البحث بين الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للعام الدراسي 2026 الترم الأول، عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

ومن جانبها، أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رابطًا مباشرًا للاستعلام عن النتيجة، لتسهيل وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى درجاتهم بسهولة وسرعة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 عبر الرابط التالي: هنا

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم بالجيزة قد كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النتيجة ستتم اعتمادها اليوم الأربعاء 28 يناير، وستكون متاحة لجميع الطلاب للاستعلام عنها فوراً.

