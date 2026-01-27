ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر



حبس البول ليلا قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، تهدد المثانة والصحة العامة، فالمثانة صممت لاستيعاب كمية من البول تصل إلى 400-600 مل، ولكن إذا استمر الشخص في حبس البول لفترات طويلة جدا، تضعف عضلات المثانة، ما يصعب إفراغها بالكامل على المدى البعيد.



وقد يؤدي ذلك إلى احتباس البول، الذي يشكل خطرا للإصابة بالعدوى، بل وحتى تلف الكلى، بحسب موقع هيلث لاين.



التهاب المسالك البولية



عندما يبقى البول في المثانة لفترات طويلة، يمكن أن تتكاثر البكتيريا، ما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.



ومن أكثر المشاكل شيوعا الناتجة عن احتباس البول التهابات المسالك البولية، فإذا بقي البول في المثانة لفترة طويلة، تتاح للبكتيريا فرصة أكبر للتكاثر، ما يؤدي إلى التهابات تسبب الألم والحرقان والحاجة الملحة للتبول، وفي الحالات الخطيرة، قد تنتقل العدوى إلى الكليتين، ما يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة.



انتفاخ المثانة



من المخاطر الأخرى تمدد المثانة، حيث تنتفخ المثانة بشكل مفرط وتفقد قدرتها على الانقباض بشكل طبيعي، وفي أسوأ الأحوال، قد يستدعي الأمر استخدام القسطرة أو حتى حدوث تلف مزمن.



تلف الكلى



إذا تراكم البول في الكليتين نتيجة احتباسه لفترة طويلة، فقد يزيد ذلك الضغط عليهما، ما قد يؤدي إلى تلفهما أو التهاباتهما، كما أن تأخير التبول بشكل منتظم قد يُضعف عضلات المثانة، ما يزيد من خطر سلس البول أو تسربه مع مرور الوقت.



ضعف وظائف الجسم



قد يكون احتباس البول أكثر خطورة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل تضخم البروستاتا أو مرض السكري أو الأمراض العصبية، ما يؤدي إلى تفاقم حالتهم أو حتى حدوث مضاعفات مثل سلس البول.



التهابات المثانة والحصى



يؤدي احتباس البول لفترة طويلة إلى نمو البكتيريا، ما قد يسبب التهابات المثانة، وينتج عنها ألم وحرقة ورغبة متكررة في التبول.



كما أن البول الذي يبقى في المثانة لفترة طويلة قد يكون بلورات مركزة، والتي قد تتطور إلى حصوات مؤلمة في المثانة.



قد تسبب المثانة الممتلئة ألما شديدا وضغطا وتقلصات في أسفل البطن، وقد تتطلب الحالات الشديدة تدخلا طبيا.



وللحفاظ على صحة مثانتك، استمع إلى جسدك وتبول عند الحاجة، حافظ على رطوبة جسمك، واتبع قواعد النظافة الشخصية، واستشر طبيبًا إذا شعرت بألم أو صعوبة في التبول أو التهابات متكررة.



متى يجب عليك طلب المساعدة الطبية؟



ابحث عن هذه الأعراض إذا كنت تكبت حاجتك للتبول:



صعوبة التبول أو ضعف تدفق البول



ألم أو حرقة أثناء التبول



وجود دم في البول



التهابات المسالك البولية المتكررة أو العدوى



عادات صحية للمثانة يجب اتباعها



لا تحبس البول لفترات طويلة؛ تبول عندما تشعر بالحاجة.



حافظ على رطوبة جسمك لطرد البكتيريا والسموم.



مارس النظافة الشخصية الجيدة للحد من مخاطر العدوى.



قم بتقوية عضلات الحوض من خلال تمارين كيجل إذا لزم الأمر.



إذا كنت تشعر برغبة متكررة في حبس البول بسبب انشغالك، فحاول ضبط منبهات لأخذ فترات راحة لدخول الحمام.