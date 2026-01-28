إعلان

إشارة خطر.. 4 أعراض لا تتجاهلها تدل على أزمة قلبية

كتب : مصراوي

03:00 م 28/01/2026

صورة تعبيرية

كتب - محمود عبده

يشير ضيق الصدر أحيانا إلى مشاكل صحية خطيرة في القلب، والتعرف المبكر على هذه العلامات يمكن أن ينقذ الحياة من خطر النوبة القلبية المفاجئة.

وفقا لموقع مايو كلينك، تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشكل حاد، غالبا نتيجة انسداد الشرايين المغذية بالأكسجين.

ويتكون هذا الانسداد تدريجيا بسبب تراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول، والمعروفة باللويحات.

وفي حال تمزق إحدى هذه اللويحات، قد تتشكل جلطة دموية تسد الشريان بالكامل، ما يؤدي إلى موت جزء من عضلة القلب بسبب نقص الدم المؤكسج.

الأعراض الأولية للنوبة القلبية

تتنوع علامات النوبة القلبية بين الأفراد؛ فقد تكون خفيفة لدى البعض أو شديدة لدى آخرين، بينما لا تظهر على بعض الأشخاص أعراض واضحة. تشمل العلامات المبكرة:

-ضيق النفس.

-ثقل أو ضغط في الصدر.

-نغزات أو آلام حادة في الصدر.

-إرهاق شديد غير معتاد.

-التعرق المفاجئ.

علامات إضافية شائعة

في بعض الحالات، يمتد الألم أو الانزعاج إلى مناطق أخرى في الجسم، مثل:

-الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق.

-الفك أو الأسنان، وقد يصل أحيانا إلى الجزء العلوي من البطن.

-حرقة المعدة أو عسر الهضم.

-دوار أو شعور بالدوخة المفاجئة.

-غثيان متكرر.

يشير الخبراء إلى أن النوبات القلبية قد تحدث فجأة، لكن تظهر غالبا علامات تحذيرية قبل حدوثها بساعات أو أيام، أو حتى أسابيع.

ويعتبر الألم المستمر أو الضغط في الصدر، المعروف بالذبحة الصدرية، الذي لا يخف مع الراحة، من أبرز المؤشرات التي تستدعي مراجعة الطبيب فورا.

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
