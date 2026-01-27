يمارس الكثير من الأشخاص عادة طحن أو الجز على الأسنان أو الضغط على الفكين، سواء أثناء النوم أو في ساعات اليقظة، من دون أن ينتبهوا لذلك، هذه الحالة، المعروفة طبيا بـ"الصرير السني" أكثر شيوعا ما يُعتقد، وتتحول إلى مشكلة صحية مزمنة إذا لم تُكتشف في وقت مبكر.

وفقا لموقع "The Conversation"، يشير خبراء صحة الفم إلى أن هناك علامات تحذيرية غير مباشرة يمكن أن تكشف هذه العادة قبل أن يلاحظها المريض نفسه.

علامات تكشف صرير الأسنان

الشعور بألم أو تيبس في منطقة الصدغين أو الوجه أو الفك أو قرب الأذن.

ألم عند فتح الفم أو أثناء المضغ.

سماع صوت طقطقة في الفك.

ما هو صرير الأسنان؟

يحدث صرير الأسنان بشكل لا إرادي نتيجة انقباض عضلات المضغ بقوة، ما يؤدي إلى ضغط الفك السفلي أو احتكاك الأسنان ببعضها.

متى يصبح صرير الأسنان خطيرا؟

في الحالات الخفيفة والمتقطعة، لا يسبب الصرير أضرارا واضحة، لكن استمراره أو اشتداده يؤدي إلى مضاعفات صحية، من أبرزها:

تآكل أو تشقق الأسنان.

آلام في مفصل الفك والعضلات المحيطة.

صداع توتري أو آلام في الأذن.

اضطرابات في النوم.

ومع مرور الوقت، قد تتحول هذه المشكلات إلى حالات مؤلمة وتحتاج إلى علاجات مكلفة.

أسباب "الجز على الأسنان"

ينتج صرير الأسنان عن تداخل عوامل نفسية وجسدية ونمط حياة غير صحي، ويزداد خطره لدى الأشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق والاكتئاب، أو يتناولون بعض الأدوية النفسية، أو يفرطون في استهلاك الكافيين والنيكوتين والكحول، إضافة إلى المصابين باضطرابات النوم.

كما توجد علاقة بين صرير الأسنان وانقطاع النفس أثناء النوم، إذ يؤدي نقص الأكسجين إلى إفراز هرمونات التوتر التي تحفز تقلص عضلات الفك.

كيف يتم تشخيص الحالة؟

يمكن لطبيب الأسنان اكتشاف علامات الصرير من خلال فحص الأسنان واللثة، مثل التآكل غير الطبيعي للأسنان، أو تشقق الحشوات، أو ظهور آثار بيضاء داخل الخدين، أو تموجات على أطراف اللسان. ويستفسر الطبيب أيضا عن الصداع وآلام الفك وجودة النوم.

طرق العلاج والوقاية

استخدام واق ليلي للأسنان لحمايتها وتقليل ضغط العضلات.

العلاج الطبيعي لعضلات ومفصل الفك.

معالجة الأسباب الكامنة مثل التوتر واضطرابات النوم.

